A poche ore dalla tragedia di Filippo Ricotti, il 17enne travolto e ucciso da un'auto sulla Massese a Cascinapiano, al bivio per Casatico, il commento è amarissimo. "E pensare che avevamo anche raccolto firme in tutta la zona per illuminare maggiormente quel tratto di strada e per richiedere le strisce pedonali, vista la presenza della fermata dell'autobus! Ma non hanno accolto la nostra richiesta!".

Parlano i residenti di Cascinapiano, di quel tratto in cui le case sparse fanno comunque una piccola comunità. In cui ragazzini e ragazzi scendono sulla provinciale per raggiungere le fermate degli autobus e, da lì, le scuole di Langhirano e di Parma.

"Questa tragedia non doveva accadere e poteva essere evitata, è inaccettabile", ripetono da ieri. Gonfi di dolore e di rabbia.