Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina, poco dopo le 9.30 in via Fratelli Canvelli a Noceto. Le informazioni sono ancora pochissime, ma sembra che un dipendente di una ditta di trasporti sia caduto mentre era al lavoro e abbia riportato gravi ferite. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso alzatosi in volo dal Maggiore.