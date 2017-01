Lunedì pomeriggio movimentato alla stazione di Borgotaro, dove un uomo, ubriaco, molestava i passeggeri. Sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno cercato - inutilmente - di farlo ragionare. L'uomo - un 37enne toscano con precedenti - ha anzi aggredito i militari che cercavano di portarlo in caserma: per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.