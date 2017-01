Caseificio e azienda agricola nel mirino: ma i carabinieri sventano i furti

Ignoti hanno tentato di razziare parmigiano in un caseificio a Lesignano Bagni verso la mezzanotte scorsa: l'allarme e l'intervento dell'Ivri e dei carabinieri li ha messi in fuga. Verso le 2:30, a Langhirano, un altro tentativo di furto, questa volta i danni di un'azienda agricola. Anche in questo caso, l'intervento dei carabinieri, nella cui caserma a Langhirano, è suonato l'allarme, ha sventato il colpo.