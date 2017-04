Furti in ditta: in manette custode 'infedele' e i due complici

Era da anni custode di una ditta di materiale edile, nei pressi di Medesano: da mesi rubava materiale (calcestruzzo, colori, collanti) per poi rivenderlo a prezzi stracciati ad 'amici' che lavorano nell'edilizia. L'uomo, un albanese, incensurato, classe 1963, è stato arrestato dai carabinieri, a cui il titolare della ditta di era rivolto preoccupato per le 'sparizioni' sempre più consistenti (si parla di 50mila euro di materiale). Il custode di trova in carcere, mentre altri due connazionali che lo aiutavano nelle ruberie, sono finiti ai domiciliari. Altre dieci persone sono indagate per ricettazione.