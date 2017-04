Chef Comanda Colori: quando l'arte entra in cucina

Chef Comanda Colori è un progetto sperimentale realizzato da No Title Gallery e curato da Francesco Liggieri, in collaborazione con lo Chef Ivan Lampredi, che prenderà vita dal 22 aprile al 9 maggio 2017 presso l'Agriturismo Al vigneto a Barbiano di Felino (Parma).

In questi mesi lo Chef Ivan Lampredi ha proposto a No Title Gallery di lavorare su una possibile fusione delle arti visive e dell'arte culinaria: sebbene possano sembrare lontane tra di loro, entrambe le discipline richiedono sia rigore tecnico che creatività per raggiungere risultati notevoli.

La collaborazione tra lo chef e i due artisti coinvolti, Valentia Biasetti e Alessandro Di Gregorio, prenderà la forma di un vero e proprio dialogo interdisciplinare: da un lato il menù offrirà pietanze create appositamente dallo chef a partire da un'ingrediente scelto dai due artisti come rappresentativo della loro ricerca. Contemporaneamente quest'ultimi realizzeranno opere site specific all'interno del ristorante che diventeranno un contrappunto visivo all'esperienza

gastronomica.

Nel periodo di apertura dell'esposizione, non solo si potranno ammirare le opere create ad hoc ma si potranno anche gustare le ricette messe a punto dallo chef con gli ingredienti scelti dagli artisti: prenderà forma così una sinergia pluriensoriale di ampio respiro.

Come sua tradizione, No Title Gallery sperimenta nuovamente un connubio con una disciplina esterna all'ambito artistico in senso stretto, focalizzandosi piuttosto sia sulla sinergia tra creativi, sia sul coinvolgimento dei fruitori attraverso nuove esperienze sensoriali.

Alla realizzazione di Chef Comanda Colori hanno partecipato numerose aziende e attività parmensi, in particolar modo del settore enogastronomico: un'attenzione speciale dunque alle materie prime e alla qualità dei prodotti offerti

caratterizzerà i piatti proposti durante questo evento.

L'inaugurazione si terrà sabato 22 aprile alle 18.30 presso l’ Agriturismo Al Vigneto.

Chef Comanda Colori

da un'idea dello

Chef Ivan Lampredi

Produzione a cura di

No Title Gallery

Artisti

Valentina Biasetti

Alessandro Di Gregorio

Curatore

Francesco Liggieri

Partner

Agriturismo Al vigneto

Assapor@ppenino Parma Est

B&B L'antica villa di Roberto Pavesi

Le Carni...di Langhirano

Forno Moroni Langhirano

Traversetolese, specialità di Parma

F.lli Canetti Salumificio

Informazioni

www.notitlegallery.com

info@notitlegallery.com