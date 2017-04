Maltrattamenti al nido Allende: «Ignorati i campanelli d'allarme»

La commissione speciale di inchiesta costituita a Collecchio poco più di un anno fa per fare piena luce sulle eventuali carenze amministrative relativamente ai gravi episodi di maltrattamenti di minori avvenuti al nido Allende ha presentato la propria relazione in consiglio comunale, dopo circa un anno di lavoro, 30 sedute e dopo aver invitato a testimoniare oltre 50 persone, di cui se ne sono presentate solo 16.

Il ruolo della commissione non era quello di sostituirsi agli organi giudiziari, ma quello di verificare se qualcosa non ha funzionato da un punto di vista amministrativo e organizzativo.

Il presidente Luigi Tanzi ha parlato di inefficienze ed ha illustrato le proposte elaborate dalla commissione per prevenire in futuro fatti analoghi e per migliorare il servizio.

Oltre a Luigi Tanzi, della commissione hanno fatto parte i consiglieri di maggioranza Manuel Magnani, Aldo Facchinelli, Paolo La Marchina e quelli di minoranza Patrizia Caselli di «Liberi e uniti» e Roberta Delsanto di «Per Collecchio solidale».

La commissione ha individuato inefficienze come la mancata costituzione del Comitato di Gestione dei Nidi nell’anno educativo 2014 e 2015, nonostante fosse previsto da specifico regolamento.

Tanzi ha rimarcato che agli atti non risulta nessuna traccia scritta delle funzioni svolte dal coordinatore pedagogico. Nessuna relazione periodica è stata rintracciata dalla commissione per poter ricostruire le fasi propedeutiche ai gravi fatti legati ai maltrattamenti dei bambini che un video dei carabinieri mostrò come prova inconfutabile.

Tanzi ha parlato di campanelli d’allarme che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a prendere delle misure. Il verbale del Collettivo dei Nidi d’infanzia del maggio del 2015, per esempio, segnalava che, in vista delle iscrizioni all’anno educativo 2015 – 2016, le preferenze espresse dai genitori per la scelta dei singoli plessi erano state 33 per la Montessori e solo 11 per l’Allende, un dato che avrebbe dovuto far riflettere.

La commissione ha elaborato delle proposte per migliorare il servizio dei nidi d’infanzia e per scongiurare che fatti analoghi si ripetano. Fra queste: l’installazione di un sistema di video sorveglianza dentro i nidi; la costituzione di un’apposita commissione consiliare di controllo; la richiesta di sottoporre il personale a periodici incontri di supporto psicologico per prevenire lo stress; investire nell’aggiornamento professionale; assicurare la massima celerità nella sostituzione del personale assente e redigere un vademecum o manuale operativo in cui specificare nel dettaglio «chi deve fare che cosa».

La maggioranza ha risposto approvando una delibera in cui sono state considerate le proposte fatte dalla commissione e per le quali il Comune si riserva un’indagine approfondita sul tema della possibile installazione di telecamere ai nidi.

Per quanto riguarda gli altri suggerimenti della commissione, come hanno precisato il sindaco Paolo Bianchi e l’assessore alla scuola Silvia Dondi, si tratta di misure che sono già state messe in atto.