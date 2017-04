Non sembra ci siano altri mezzi coinvolti nell'incidente che ha avuto come vittima un ciclista che stava pedalando in collina, tra Talignano e Sala Baganza. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto dalla bici, procurandosi dei forti traumi, Soccorso, è stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni: è ricoverato nell'area codici rossi del Pronto soccorso.