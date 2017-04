Restano critiche le condizioni del ciclista di 65 anni che questa mattina, dopo una frenata improvvisa per evitare uno scooter, è stato sbalzato dalla sua bicicletta ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Ricoverato in Rianimazione, l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurugico in serata.

Il ciclista stava facendo una pedalata con un gruppo di amici. Erano partiti da Monticelli, e quando si sono trovati tra via Bora, all'imbocco di strada del Pradone, sembra si siano trovati di fronte uno scooter.

Subito sono stati allertati i soccorsi ed il ferito è stato trasportato al Maggiore sull'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo.