Pasqua tra il Medioevo e il Nuovo mondo

Cosa fare nel weekend di Pasqua a Parma e provincia? Tutti gli appuntamenti sono sul quotidiano in edicola... Ecco un'anticipazione con i 5 eventi da non perdere!

1 PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Tenzoni medievali e caccia all'uovo nei castelli del Ducato



2 PARMA

Happy days festival: in piazza Ghiaia per tre giorni tutto «made in Usa»



3 FONTANELLATO

Caccia al tesoro alla scoperta del Labirinto della Masone



4 MONTICELLI

Quattro giorni nella magia del tango argentino all'hotel delle Terme



5 BORGOTARO-VARSI

Due escursioni fra natura preistorica e cascate spettacolari