Fa credere alla fidanzata di essere uno 007: parmigiano denunciato

Ha fatto credere alla sua ragazza di essere un poliziotto sotto copertura. Un agente segreto, per la precisione. E per rendere maggiormente credibile il suo racconto non solo le ha mostrato una pistola a gas spacciandola come l’arma d’ordinanza, ma ogni tanto - con la fidanzata in auto - si fermava davanti a una caserma dei carabinieri dove entrava facendo credere alla donna di dover ritirare degli ordini relativi a importanti servizi da svolgere.

Quando poi la donna gli ha chiesto di restituirle 5.000 euro che le doveva, l’uomo oltre a lasciarla, ha cercato di farla desistere dall'esigere la somma facendosi forte della sua attività di agente segreto e dei suoi contatti.

L'uomo è stato smascherato dai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza: quando la donna ha iniziato a dubitare di ciò che le era stato raccontato, ha infatti contattato i militari e ha fatto partire le indagine. E alla fine i carabinieri hanno inoltrato alla Procura reggiana una denuncia nei confronti di un 38enne della provincia di Parma per i reati di usurpazione di titoli e sostituzione di persona.

L’uomo in realtà lavora in qualità di semplice operaio nel settore logistico di un’importante azienda emiliana. Quando la ex fidanzata ha raccontato ai militari di aver visto una pistola, i carabinieri si sono presentati a casa del 38enne per una perquisizione domiciliare. E a parte appurare che non deteneva illegalmente armi - la pistola a gas è di libera vendita - hanno accertato che aveva fatto credere anche ai parenti della ragazza il suo falso lavoro di agente segreto.