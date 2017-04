Maxi-appalto truccato, Emiliambiente sospende Pietralunga

EmiliAmbiente SpA rende noto che il CdA della società si è riunito in seduta straordinaria alle 8.30 di giovedì 13 aprile per adottare alcune misure urgenti relative alla gara d’appalto oggetto dell’operazione della Procura di Parma. Ossia l'asta per l'assegnazione della manutenzione dei servizi acquedottistici di 16 comuni del parmense. Per la vicenda i carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno arrestato nei giorni scorsi 5 persone, finite ai domiciliari: Marco Granelli, 55 anni, noto imprenditore edile salsese nonché vice presidente di Confartigianato e presidente di Coimpa, consorzio parmigiano con 17 soci, Dino Pietralunga, 55 anni, fidentino, direttore generale di Emiliambiente e presidente della commissione di gara, Aldo Toscani, 53, residente a Fontanellato, vice presidente di Coimpa, Stefano Ghidini, 54, parmigiano, collaboratore di Toscani, e Aldo Perlini, 61, residente a Noceto, responsabile dell'ufficio appalti di Coimpa. Tutti sono indagati in concorso per turbata libertà degli incanti, falso materiale e ideologico e soppressione di atti veri. Pietralunga e Toscani devono anche rispondere di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio.

"È stata innanzitutato convocata un’assemblea dei soci urgente nella prima data consentita dagli obblighi di legge, ovvero martedì 18 aprile alle 17.30 - fa sapere attraverso una nota Emiliambiente -. Il CdA ha quindi deliberato la sospensione di Dino Pietralunga dal suo incarico. Si è poi proceduto affidando a tre studi legali specializzati nei rispettivi campi l’incarico di seguire i seguenti aspetti della vicenda: la posizione lavorativa di Pietralunga; la situazione della seconda gara d’appalto (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21/10/16); la tutela della posizione aziendale.

Raccogliendo l’invito espresso nei giorni scorsi dai Comuni soci, la SpA si è attivata, si sta attivando e si attiverà con la massima tempestività e determinazione per tutelare in ogni modo possibile l’interesse dei soci e dei cittadini che questi rappresentano".