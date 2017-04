Un etto di eroina nel reggiseno: 34enne di Parma arrestata a Prato

Nascondeva quasi un etto d’eroina nel reggiseno la donna, di origine nigeriana, 34 anni, residente in provincia di Parma, arrestata ieri sera dalla polizia a Prato. La droga l’aveva sistemata in 8 ovuli.

La donna è stata fermata dai poliziotti in borghese della squadra mobile che stavano tenendo d’occhio due auto sospette in via Tiziano - non lontano dalla stazione ferroviaria centrale della città - pensando che potesse essere imminente uno scambio di droga. Quando i poliziotti si sono qualificati uno dei nigeriani presenti sul posto li ha spintonati ed è riuscito a scappare mentre la donna è stata bloccata, insieme a un altro nigeriano, e trovata in possesso della droga. Il suo connazionale è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.