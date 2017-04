Domenica mattina chiusa la provinciale tra Chiozzola e Sorbolo

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che sarà interrotto totalmente il transito veicolare per tutti i mezzi sulla strada provinciale n. 62R “della Cisa”, dal km.124+000 in località Chiozzola al km.127+000 in corrispondenza dell’inizio del centro abitato di Sorbolo, a partire dalle ore 6 fino alle 10 di domenica 23 aprile 2017.

La misura si è resa necessaria per consentire i lavori di riposizionamento su nuovi sostegni della linea elettrica aerea in conduttori nudi a 15 kV denominata “SORBOL”, in corrispondenza del km.124+220. Per l’esecuzione di tali lavori occorre attraversare e occupare l’intera carreggiata stradale. Da qui la necessità di interrompere il transito veicolare a tutti i mezzi nel tratto stradale in questione, esclusi i residenti fino agli sbarramenti.

DEVIAZIONI. Il traffico verrà obbligatoriamente deviato su Strada di Chiozzola in Bogolese in direzione sud-nord e sulla SP. 73 di Casaltone in direzione nord-sud.