Lucchi: "Venivano da Parma a gettare materiale edile: ora spero in maxi-multa"

"Finalmente, finalmente, finalmente". Esulta via social il sindaco di Berceto Luigi Lucchi, che annuncia: "I carabinieri di Berceto, il maresciallo Damiano Novetti, sono riusciti a cogliere, sul fatto, i delinquenti più difficili da perseguire e scoprire: chi getta rifiuti, lastre di amianto, materiale edile di risulta nelle scarpate e nei canali. Spero in una multa sostanziosa da rovinare i delinquenti.

Tutti debbono sapere che nel Comune di Berceto c’è questa consuetudine di “rovinare” i delinquenti. Uso questo termine perché non hanno nessuna scusante. C’è la stazione ecologica C’è l’impianto a Ghiare di Grenti che tratta e recupera questi materiali.

Tra l’altro questi sono partiti da Parma per sporcare Berceto. Sono certo che se verranno multati sostanziosamente questi e prossimamente altri, anche per l’abbandono rifiuti presso le Compostiere di Comunità e le campane di vetro, si arriverà a un comportamento più civile."