L'hanno cercata per quasi 5 ore, nella notte. Fino a quando hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. E' accaduto a Fidenza, dove intorno alle 23 di ieri era scattato l'allarme per una anziana - probabilmente con problemi di memoria - scomparsa. Le ricerche si sono concentrate nella zona attorno all'ospedale di Vaio e vi hanno partecipato diverse squadre di vigili del fuoco, le loro unità cinofile e i carabinieri. La buona notizia è arrivata alle 4: la donna è stata ritrovata, in discrete condizioni di salute.