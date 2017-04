Avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 1° maggio, Enio Passerini, il noto ex casaro bardigiano, scomparso sabato sera in seguito ad un tremendo incidente stradale. Un destino davvero crudele quello dell’uomo e, più in generale, della famiglia Passerini, che poco più di un mese fa aveva subito un altro drammatico lutto, quello della promettente ballerina 32enne Francesca Cerati - nipote di Enio e precisamente figlia di sua sorella, Laura - anche lei vittima di un incidente avvenuto nei pressi di Colorno che l’aveva uccisa sul colpo. Secondo alcune testimonianze, pare che Enio, nato a Sabbioneta, in provincia di Mantova, nel 1961, qualche ora prima del terribile schianto, si fosse recato a trovare proprio la sorella e stesse rientrando a casa.

Tutti i particolari sulla Gazzetta di Parma in edicola.