Pauroso schianto contro un camion: muore un motociclista

Pauroso incidente nel Traversetolese, sulla strada per Neviano e poco prima del bivio per località Gabbiola. Per cause ancora in via d'accertamento, intorno alle 12.30 un camion con rimorchio e una moto si sono scontrati: impatto violentissimo e il motociclista sbalzato sull'asfalto. Dal Maggiore si è alzato in volo l'elisoccorso, in appoggio all'ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo. Le condizioni dell'uomo sono subito apparse disperate: i tentativi di rianimazione sul posto sono purtroppo stati inutili e al medico del 118 non è rimasto, infine, che constatarne il decesso.