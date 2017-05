Domani il ponte di Ragazzola sarà aperto

Il ponte Verdi sul Po, a Ragazzola, domani resterà aperto. Da tempo era stato annunciato che dal 2 maggio sarebbero iniziati i lavori di ristrutturazione, con una conseguente chiusura totale del ponte. Una decisione che ha fatto discutere. Oggi le amministrazioni di Polesine Zibello e San Daniele Po fanno sapere che domani il ponte resterà aperto. I lavori saranno effettuati ma sarà convocato un tavolo urgente fra le province di Parma e Cremona per discutere la questione.

"La ditta dovrebbe prendere possesso del ponte in settimana", dice un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Polesine Zibello, che prosegue: "Nel frattempo verrà convocato un tavolo urgente tra le due province (FINALMENTE!) per verificare, come detto dal sottosegretario Pizzetti, la reale ed immediata disponibilità di fondi da parte della Provincia di Parma. In relazione a quest'ultimo riscontro si costruirà un nuovo cronoprogramma. Non si esclude quindi uno slittamento del cantiere o una apertura parziale, come richiesto da sindaci e comitato. Come sempre, in condizioni di emergenza, seguiranno aggiornamento periodici".