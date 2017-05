Scoppio in una abitazione nel Cornigliese poco dopo le 9.30. E' a quell'ora che li abitanti della frazione La Moretta hanno sentito un boato e sono corsi in strada. In particolare, i clienti del bar hanno visto una 80enne uscire dalla casa con i capelli in fiamme e le hanno lanciato in testa uno zerbino bagnato dalla pioggia. Per fortuna - e miracolosamente - le condizioni della donna sono in generale buone. Dalle prime ipotesi, sembra che ci sia stata una perdita da una bombola a gas e che l'esplosione sia avvenuta quando la donna ha acceso un fiammifero per preparare la colazione.

Sul posto l'ambulanza e l'automedica della Croce Verde di Langhirano e i vigili del fuoco.