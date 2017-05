Parco Matteotti, al via i lavori. "Traslocati" i vecchi giochi

Prenderanno il via lunedì 8 maggio gli interventi di completa riqualificazione dell'area giochi di Parco Matteotti, uno dei parchi più frequentati da bambini e famiglie, che si rinnoverà in grande stile diventando veramente a misura di ogni bambino. Nell'area riqualificata saranno infatti installati giochi idonei anche all'utilizzo da parte di bambini con difficoltà motorie.

“Si avvia a compimento un intervento molto atteso, che mira a riqualificare un parco molto frequentato e centralissimo, uno dei più amati dai fidentini. E' un'area che è stata oggetto di atti vandalici e che ora, finalmente, sarà restituita in una nuova veste a tutti i bambini e le famiglie che ogni giorno riempiono di allegria e risate questo bellissimo angolo verde nel cuore della città”, ha detto il sindaco Andrea Massari.

Oltre all'installazione di nuove strutture (un castello e due altalene), sarà completamente rifatta la pavimentazione dell'area gioco; quella attuale in legno, infatti, risulta dissestata e pericolosa e sarà sostituita da una pavimentazione antitrauma più adeguata sia sotto il profilo della sicurezza, che dal punto di vista normativo. Con la posa dei nuovi “quadrotti” antitrauma, la pavimentazione dell'area diventerà essa stessa occasione di gioco: alcuni “quadrotti” riporteranno dei numeri che richiamano il classico “gioco della campana”, mutuato dalla nostra tradizione dei giochi da cortile.

“Le pratiche autorizzative di altri enti ci hanno costretto a ritardare l'avvio dei lavori, ma finalmente gli interventi ripartono e dopo i lavori il parco sarà più bello, più sicuro per i bambini e soprattutto sarà un'area per tutti, con i nuovi giochi utilizzabili anche dai bimbi con difficoltà motorie. I lavori dureranno 60 giorni a causa della complessità della successione degli interventi in una ristrettissima area di cantiere disponibile. Per consentire ai fruitori del parco di avere comunque un'area giochi nel centro storico, abbiamo trasferito le strutture nel vicino Parco delle Rimembranze”, ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Davide Malvisi.

Le prime operazioni vedranno lo spostamento dei giochi oggi presenti, che saranno trasferiti al vicino Parco delle Rimembranze, a integrazione di quelle esistenti, per consentire ai fruitori del centro storico di avere un'area alternativa da utilizzare fino alla riapertura di Parco Matteotti.

Si proseguirà poi con la rimozione della pavimentazione esistente, con le operazioni di scarifica e con la realizzazione dei basamenti per i giochi. Saranno poi posizionate le nuove strutture, sarà realizzato il getto delle nuova soletta su cui saranno incollate le piastre antitrauma e, da ultimo, saranno sistemate e posizionate le panchine in legno esistenti.