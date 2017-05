Due persone in condizioni di media gravità per aver respirato monossido di carbonio: è il bilancio di ciò che è accaduto nella notte a Paroletta di Fontanellato. L'allarme a 188 e vigili del fuoco è scattato poco dopo le 3.30. La corsa verso l'abitazione e i soccorsi ai due intossicati, trasportati d'urgenza alla camera iperbarica dell'ospedale di Vaio. Ancora non è chiaro da cosa sia stata provocata l'intossicazione.