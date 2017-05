Molta paura intorno alle 11.30 sulla strada provinciale del Cento Croci, a Berceto. Tre motociclisti che stavano facendo un giro domenicale sono - per cause ancora via d'accertamento - caduti uno dopo l'altro. Dalle prime informazioni sembra una delle dueruote abbia "toccato" in una curva un'altra moto che arriva dalla parte opposta, causando la caduta dei due motociclisti ma anche di un terzo che seguiva la seconda moto. Due dei motociclisti hanno riportato ferite di media gravità, il terzo qualche contusione. Sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Rossa di Berceto.