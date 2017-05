Molta paura intorno alle 11.30 sulla strada provinciale del Cento Croci, a Berceto. Tre motociclisti che stavano facendo un giro domenicale sono - per cause ancora via d'accertamento - caduti uno dopo l'altro. Dalle prime informazioni sembra che abbiano riportato ferite di media gravità. Sul posto l'elisoccorso e un'ambulanza della Croce Rossa.