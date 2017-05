"Dobbiamo rilevare il pm10": finti addetti Ausl tentano la truffa

Negli ultimi tempi si erano reinventati fisioterapisti e addetti alla riscossione della tassa rifiuti. Stavolta tocca ai finti dipendenti Ausl - muniti di ovviamente irregolare ma ingannatore cartellino - incaricati a loro detta della rilevazione delle polveri sottili. E' così che tentano di guadagnarsi la fiducia delle loro vittime designate per poi entrare in casa a fare bottino. La segnalazione arriva da Bogolese di Sorbolo, ed è rilanciata dal sindaco Nicola Cesari per mettere in allerta i cittadini.

Si parla di due persone che agiscono in coppia, c'è chi ha segnalato due donne e chi due uomini. E l'invito, ovviamente, è di avvisare immediatamente le forze dell'ordine.