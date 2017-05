Pasqualino Soi, sul caso ritorna "Chi l'ha visto"

La troupe di “Chi l’ha visto” è tornata a Cozzano nei giorni scorsi per parlare nuovamente di Pasqualino Soi, a quattro anni di distanza dalla sua scomparsa nel nulla di cui la trasmissione si era già occupata all'epoca.

Il programma di Rai 3 torna a parlare di un giallo senza soluzione. «Siamo a un punto fermo da troppo tempo, voglio che se ne parli, tutto può servire – dice la sorella, Alba Soi – quelli di “Chi l’ha visto” hanno intervistato i suoi amici, che sono sempre stati molto legati a lui. Noi lo stiamo cercando, a noi famigliari basta sapere che ci sia, basta sapere che stia bene».

Pasqualino Soi aveva 44 anni quando scomparve il 23 febbraio 2013, in un giorno di inverno, in cui le colline della frazione di Langhirano erano coperte dalla neve. La casa in cui abitava andò completamente distrutta in un incendio. Ma all’interno non c’era nessuno. Pasqualino Soi ha fatto da quel momento perdere del tutto le proprie tracce.

