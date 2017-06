Dal Parmense a piazza San Carlo per la Juventus: «Feriti dai vetri, schiacciati dalla folla. Abbiamo temuto di non farcela»

Fra le migliaia di tifosi della Juventus, sabato sera in piazza San Carlo a Torino, c'erano anche 27 juventini arrivati dal Parmense: 14 di loro sono stati medicati al pronto soccorso.

Ci sono anche quattro ventenni di Soragna fra i 1.527 feriti. Mattia Fellini, Lorenzo D’Adamo, Diego Vernizzi e Dominik Bereszynski, sciarpe bianconere e zaino in spalla, avevano raggiunto in treno Torino, per assistere dal maxischermo alla finale. Preso un treno alle 5,50, sono rientrati a casa il giorno dopo con tagli e contusioni. «Prima il tifo e la delusione - racconta Mattia - poi il panico. Eravamo a una ventina di metri dal maxischermo e a un tratto la folla ha iniziato a urlare, correre, spintonare. Siamo caduti in terra, su un tappeto di cocci di bottiglia, con la gente sopra che ci schiacciava: abbiamo temuto per la nostra vita. Tutti urlavano e spingevano, nel fuggi-fuggi generale, ma era impossibile rialzarsi e correre, perché c’erano un tappeto di schegge e scarpe dappertutto, perse dalla gente in fuga. (...) Intanto, avevo smarrito fra la folla i miei tre amici». (...)

Due articoli con le testimonianze dei tifosi parmensi in piazza San Carlo sono sulla Gazzetta di Parma in edicola