Miss Italia, oggi il grande giorno. Attesa per la firm dell'accordo

Oggi dovrebbe essere il grande giorno. Ci si aspetta la firma per il ritorno di Miss Italia nella città termale. La delegazione di Miren sarà questa mattina in municipio dove incontrerà il sindaco Filippo Fritelli e i rappresentanti degli albergatori che la settimana scorsa, nel corso della riunione avvenuta con il primo cittadino, avevano chiesto di potersi confrontare con i delegati di Miren.

Gli albergatori, infatti, mostrando unità di intenti e dicendosi molto interessati al ritorno della kermesse nazionale della bellezza per eccellenza nella città termale, hanno messo sul tavolo le loro proposte, dopo aver ascoltato quelle del sindaco, sottolineando come il ritorno del concorso nella sua sede naturale, Salsomaggiore, possa costituire senz’altro un’opportunità per tutta la città, e chiedendo di poter incontrare la Miren per addivenire ad un accordo che possa costituire un favorevole punto di incontro per tutti. Favorevoli al ritorno della kermesse della bellezza, nelle scorse settimane, si sono dichiarati anche gli operatori commerciali che hanno affermato come il concorso sia legato indissolubilmente a Salsomaggiore avendo perso appeal nelle altre città dove si è svolto negli ultimi anni.

Sempre gli operatori commerciali hanno auspicato un cambio di format del concorso, magari legandolo alle acque ed alle terme. E qualche novità, in effetti, ci sarà a cominciare dal fatto che le 200 miss, che arriveranno il 24 agosto, torneranno “tra la gente” a differenza di quanto avvenuto nelle ultime edizioni salsesi. Altra novità è costituita dalla finale che si svolgerà il 9 settembre in piazza Berzieri con la diretta televisiva affidata, almeno per il 2017, ancora a La7 dell’editore Urbano Cairo.

Di certo in città c’è fermento di fronte alla notizia del ritorno della manifestazione che manca dal 2010 e che era arrivata ad avere costi non più sostenibili per le casse comunali. Ora, invece, il costo si aggirerebbe, secondo indiscrezioni, sui 100 mila euro dei quali 70 mila a carico della Regione ed il rimanente del Comune: come ricordato dal primo cittadino le scorse settimane, l’ente locale metterà a disposizione gli spazi, la logistica e parte della somma occorrente, impegnandosi a reperire il rimanente presso la Regione «perché - ha detto Fritelli - per come stanno oggi le cose l’aiuto economico di quest’ultima è determinante così come quello della città per coprire i costi, che il Comune da solo non potrebbe sostenere, e le ospitalità alberghiere richieste nel periodo delle finali».