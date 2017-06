Montagna 2000: "È crisi idrica: gli utenti facciano la loro parte"

"La grave crisi idrica di questo periodo sta mettendo a dura prova la continuità del servizio". A dirlo è Montagna 2000 S.p.A., che fa un appello ai propri utenti. Partendo dai dati del bollettino regionale che evidenziano l'alta criticità rilevata per carenza di pioggia nel piacentino e nel parmense, inferiori fino all’80 % rispetto allo scorso anno.

"Montagna 2000 ritiene di sensibilizzare l’utenza, pubblica e privata, a comportamenti consapevoli che consentono di ridurre la dispersione della risorsa idrica limitandone i consumi a quanto necessario ed evitando prelievi per usi diversi da quello idropotabile. La priorità è quella di garantire il servizio e siamo certamente impegnati da fare la nostra parte ma, non di meno, crediamo che la collaborazione dei cittadini e degli utenti sia fondamentale", è l'invito.

"Stiamo vivendo - continua la società - una vera e propria situazione di emergenza che, nelle prossime ore, vedrà le Istituzioni regionali discutere con i gestori ed i consorzi di bonifica quali possano essere gli interventi immediati e strutturali da mettere in campo per garantire un servizio vitale alla popolazione. Non si può non tenere conto del cambiamento climatico in atto che ha profondamente mutato lo scenario in cui siamo chiamati ad operare e merita l’impegno prima di tutto dell’azienda e delle Istituzioni, ma anche degli utenti.

Grazie per la collaborazione che ci unisce per un unico obiettivo, la tutela di un bene prezioso, l’acqua".