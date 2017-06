La Polverosa, i giochi, la piscina: 5 eventi da non perdere

Weekend a Parma e provincia: ecco cinque appuntamenti da non perdere

1) Dieci anni di Polverosa, tra bici d'epoca e delizie

La Polverosa di Montechiarugolo compie 10 anni e festeggia sabato e domenica con un super ospite. Lo slogan come sempre è "Una storia di polvere e tortelli", abbinando ciclismo d'epoca e gastronomia tradizionale.

2) "Robe di citta", festival dello sport in Cittadella

Sabato e domenica la "palestra all'aperto" per eccellenza della città ospita una straordinaria manifestazione multisportiva

3) "Giochi delle 7 frazioni", ottava edizione

Sabato dalle 18.30 nella zona verde dell'Eurosia in via Traversetolo prende il via l'appuntamento che dal 2010 affascina e attrae sempre di più

4) Alla piscina di Campora

Sarà inaugurata ufficialmente sabato la piscina di Campora: bagni, divertimento e relax ai piedi del monte Fuso

5) Festival del pensiero ribelle

Un weekend di riflessioni fuori dal coro, nella Bassa, con il Festival del pensiero ribelle. Serata conclusiva domenica a Roccabianca, tra gli ospiti il filosofo e saggista Diego Fusaro e il giornalista e pensatore Marcello Veneziani.