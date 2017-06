Lunedì via ai lavori di demolizione della vecchia torre di Basilicanova

La torre piezometrica non «svetterà» più nei cieli di Basilicanova. A partire da lunedì inizieranno i lavori di demolizione della vecchia struttura, in passato utilizzata per la distribuzione dell’acqua pubblica.

Il manufatto, costituito da un tubo di calcestruzzo armato sulla cui sommità si trova un serbatoio, sorge proprio a fianco della scuola primaria. Il progetto di smantellamento è stato presentato martedì 6 giugno, durante l’incontro pubblico, organizzato dalla Consulta frazionale e dal Comune di Montechiarugolo. Alla serata sono intervenuti: Roberto Bonardi, presidente Consulta frazionale di Basilicanova, Lucia Uccelli, responsabile settore Lavori pubblici e Luigi Buriola, sindaco del Comune di Montechiarugolo, Francesco Alberti, ingegnere di Ireti, Massimo Tauzzi, geometra della Bonatti spa. «L’Amministrazione comunale - ha detto Lucia Uccelli - ha pensato di fare una verifica sulla tenuta sismica delle strutture comunali del territorio, tra cui la torre piezometrica che, effettivamente, potrebbe dare qualche problema, a maggior ragione per la vicinanza alla scuola primaria». La responsabile ha aggiunto: «Si tratta di un’opera importante, in quanto la struttura è alta e complicata da abbattere. Abbiamo, comunque, studiato tutti i sistemi di sicurezza, cercando nel contempo d’arrecare meno disagio possibile ai cittadini e valutato il progetto con Arpae e Ausl. Ovviamente cambierà la viabilità nella zona interessata. Contiamo di terminare i lavori entro la penultima settimana di luglio». La torre verrà, di fatto, coperta, per cui non sarà possibile vedere nulla relativamente ai lavori. Il costo che il Comune di Montechiarugolo sosterrà per la demolizione si aggira attorno ai centomila euro. «Il progetto - ha sottolineato l’ingegner Alberti - nasce da un’esigenza normativa, legata alla verifica strutturale degli edifici pubblici o strategici. La torre piezometrica è obsoleta e non viene più utilizzata ai fini idraulici per l’acqua potabile. Le possibili alternative erano due: l’adeguamento antisismico, che avrebbe comportato dei costi notevoli o l’abbattimento, meno dispendioso». In merito al metodo «si è deciso d’adottare la demolizione in quota della struttura. In pratica verrà sollevato un piccolo escavatore, con la cosiddetta «penna mordente» che si aggancerà alla struttura. Questo consentirà di operare in modo più silenzioso». «Dalla prossima settimana - ha spiegato Tauzzi - verrà sistemato un ponteggio perimetrale. Si farà poi uso di un escavatore telecomandato da terra, ossia senza operatore. Faremo cadere il più possibile i detriti dentro al tubo. Una volta giunti a una decima di metri d’altezza, utilizzeremo un escavatore con l’operatore. Lasceremo il passaggio pedonale davanti ai negozi, posti di fronte alla torre». A conclusione dell’incontro, Buriola ha ribadito che «la demolizione della torre piezometrica è il frutto dello studio fatto sugli edifici comunali «sensibili».