I vandali si pentono e vanno dai vigili: "Ripagheremo i danni"

Guerra ai vandali in città. Alcuni ragazzi sono stati individuati dagli agenti della Polizia municipale, dopo avere arrecato danni in città e in stazione. Tre di loro si sono presentati spontaneamente al comando della polizia municipale impegnandosi a pagare i danni arrecati. Mentre un quarto ragazzo è stato bloccato in stazione dove pure lui stava imbrattando i muri del tunnel.

Un altro gruppo di minorenni, poi, che avevano messo a segno vandalismi in una zona di particolare pregio storico, si sono traditi, dopo avere postato una foto della loro bravata sui social. Tra sabato e martedì della scorsa settimana, in tanti, in città, avevano segnalato in comune che nelle ore notturne, in due zone distinte, ossia in via Alfieri, in via 4 Novembre e in via Mazzini, erano stati completamente divelti, a tappeto, diversi spartitraffico.

L’amministrazione, preso atto delle segnalazioni, ha subito incaricato la polizia municipale e il comandante Luciano Soranno di cercare di individuare i responsabili. Gli agenti non hanno perso tempo e le indagini hanno avuto uno sviluppo brevissimo: la polizia municipale, a tempo di record, aveva già individuato i responsabili. Ma la storia si è conclusa nel migliore dei modi: gli autori dei vandalismi, tre fidentini, non in correlazione l’uno con l’altro, nel frattempo, si erano già presentati spontaneamente al comando della polizia municipale, scusandosi per l’accaduto e impegnandosi al ristoro dei danni.

Intanto l’assessore alla Viabilità e sicurezza, Davide Malvisi ha così commentato l’ episodio. «Questi cittadini hanno dimostrato un grande senso civico. Tutti possono sbagliare, ma è giusto prendersi le proprie responsabilità. Li ringrazio per la correttezza e la sincerità e mi auguro che siano di esempio».

Non hanno tenuto lo stesso comportamento, invece, un gruppo di minorenni che avevano divelto un palo della segnaletica verticale, in una zona di particolare valore storico e monumentale di Fidenza. I ragazzi hanno pubblicato anche una foto sui social, ma il tam tam della notizia li ha smascherati, permettendo alla polizia municipale di identificarli e di convocarli al Comando insieme ai genitori. La stessa sorte è capitata a un adolescente pizzicato praticamente sul fatto, in stazione. Appena sceso dal treno si era messo, indisturbato, a sporcare vistosamente uno dei muri del tunnel ferroviario. Un viaggiatore lo ha notato, avvertendo gli agenti della polizia municipale , che si sono subito portati sul posto, individuando il responsabile. r.c.