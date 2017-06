Cercansi volontari per la Festa multiculturale

Carcansi volontari per la Festa multiculturale. Quest’anno saranno tre i weekend ad animare il Parco Nevicati di Collecchio: 24 e 25 giugno, 1 e 2 luglio, 8 e 9 luglio. Saranno sempre sei giorni ma distribuiti su tre settimane. Per fare la festa più viva che mai servono i volontari: per servire ai tavoli, accogliere i visitatori, impiattare, montare, smontare e tanto altro. Solo chi ha già partecipato in questi panni sa quanto sia magico vivere la Multiculturale dall’interno. E’ già possibile candidarsi inserendo le proprie disponibilità sul modulo on line. C’è tempo fino all’11 giugno. Per tutti è previsto un incontro giovedì 15 giugno alle 18.30 a Forum solidarietà (al 2° piano di via Bandini 6). Per i nuovi volontari sarà un’occasione di formazione, mentre per gli amici di vecchia data servirà per l’organizzazione.

Per saperne di più volontari@multiculturale.org; www.multiculturale.org