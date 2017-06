Incidente auto-scooter a Castelguelfo: un ferito grave è in Rianimazione

Incidente grave in mattinata a Castelguelfo: un uomo è ricoverato in Rianimazione. Lo scontro si è verificato all'altezza dello svincolo, sulla via Emilia, per Noceto, direzione Fidenza. L'uomo alla guida dello scooter è finito nel fosso dalla parte opposta della strada che stava percorrendo. E' intervenuto l'elisoccorso.