Camper fuori strada in A1 a Fidenza: quattro feriti, uno è grave

Pauroso incidente nella notte in A1, all'altezza di Fidenza. Per cause ancora invia d'accertamento - forse un colpo di sonno, forse un malore - intorno all'una un camper è finito fuori strada. Nello schianto - che per puro caso non ha coinvolto altri mezzi -sono rimasti feriti i quattro occupanti. Uno di loro ha riportato gravi traumi ed è stato trasportato d'urgenza nell'area codici rossi del Maggiore. Ferite lievi per gli altri.