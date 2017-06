Calo delle temperature prima della nuova ondata di caldo mercoledì

Una temporanea attenuazione del caldo ma una nuova ondata è prevista da mercoledì con temperature intorno ai 35 gradi. Sono queste le previsioni dei meteorologi di Meteo.it. «Il calo più evidente delle temperature si avrà domenica - spiegano - riguarderà tutto il paese e sarà sensibile sul versante adriatico. Al Centrosud sarà accompagnato da una moderata ventilazione». Domani nelle prime ore del mattino sono possibili piogge isolate tra il sud della Calabria ed il nordest della Sicilia; nel pomeriggio qualche nube su Sardegna e Sicilia centromeridionali. Venti deboli al Nord, moderati settentrionali sul resto dell’Italia, con rinforzi soprattutto al mattino su medio Adriatico, Puglia e Ionio. Mare mosso tra Adriatico centrale e Sud. Le temperature in generale saranno in calo: previsti nel pomeriggio 25 gradi ad Ancona, Pescara, Brindisi e Bari; 26 gradi a Rimini, 27 gradi a Perugia, 28 a Torino, Viterbo, Palermo; 29 ad Aosta, Roma, Firenze e Cagliari; 30 gradi a Bologna e Milano; 32 ad Alghero.

Ma già la prossima settimana c'è un nuovo rinforzo dell’alta pressione di matrice africana. «Lunedì e martedì - dicono gli esperti - le temperature saranno in rialzo e nuovamente sopra la media stagionale, ma su livelli ancora accettabili, poi da mercoledì vivremo una nuova intensificazione del caldo afoso con temperature che si riporteranno anche attorno ai 35 gradi».

Le previsioni per il Parmense