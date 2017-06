Frontale sulla Fondovalle Taro: 5 feriti, uno è gravissimo

Uno schianto pauroso: un frontale che ha causato cinque feriti a Citerna Taro. Intorno alle 8.30 due auto, per cause ancora in via d'accertamento, sono entrate in collisione.Nel violento impatto cinque le persone a bordo che sono rimaste ferite, di cui due con gravi traumi. La persona in condizioni più preoccupanti è stata trasportata al Maggiore in volo dall'elisoccorso. Le altre quattro, una con traumi seri, due con ferite di media gravità e un'altra con lievi contusioni, hanno raggiunto l'ospedale parmigiano sulle ambulanze della Croce Verde fornovese, della Assistenza Volontaria di Collecchio e di Solignano.