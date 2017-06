Il consiglio ha da poco approvato il bilancio di previsione 2017 con i sette voti a favore espressi dalla maggioranza e dai consiglieri del gruppo Insieme per il territorio. Hanno invece votato no Ubaldo Arduini e Roberto Bianchi di Provincia Nuova. "E' un bilancio di guerra", commenta il delegato al bilancio, Paolo Bianchi, in riferimento agli oltre 16 milioni di euro che la Provincia ha dovuto restituire allo Stato.

P.Dall.