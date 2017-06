Sciopero del 26 giugno: coinvolta anche la Parma-Suzzara

In occasione dello sciopero nazionale di quattro ore proclamato per lunedì 26 giugno, dall’Organizzazione Sindacale Usb Lavoro Privato, l’azienda trasporti Tper ha diffuso le modalità per i servizi di bus e treni nel rispetto delle fascie di garanzia previste.

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara lo sciopero si svolgerà dalle 11 alle 15. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per il personale viaggiante dei servizi ferroviari Tper, lo sciopero di 4 ore si svolgerà dalle 11 alle 15 sulle linee della rete di competenza Fer Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d’Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara. Negli orari di sciopero anche il servizio ferroviario non sarà garantito.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna - prosegue la nota di Tper -

saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con partenza fino alle 10.45. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 10.50. Per i mezzi urbani di Ferrara, per quelli extraurbani e del servizio Taxibus saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle 10.45.

Disagi conseguenti allo sciopero dei dipendenti Tper dei servizi ferroviari potrebbero verificarsi anche in relazione alla possibile soppressione di treni Tper che circolano sul servizio regionale delle linee della rete Rfi Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, Ferrara-Bologna-Imola-Rimini, Bologna-Parma-Milano, Bologna-Poggio Rusco, Bologna-Porretta Terme e Modena-Mantova. Inoltre, il treno Tper 1771 Bergamo-Pesaro - collegamento con la riviera adriatica più noto come Freccia Orobica - per effetto dello sciopero potrebbe essere limitato con termine corsa a Ravenna, con possibile soppressione nella tratta Ravenna-Pesaro. Il treno 1770 Pesaro-Bergamo sarà, invece, regolarmente effettuato.