Rischio incendi, l'allarme dei sindacati dei vigili del fuoco

Ecco il comunicato stampa della Fns-Cisl di Parma:

Dal 1° gennaio di quest’anno è stato soppresso il Corpo Forestale dello Stato e quindi la competenza sulla estinzione degli incendi boschivi è stata trasferita al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco senza alcun aumento di personale operativo, se non i circa 300 appartenenti al CFS di varie qualifiche, alcuni elicotteri e automezzi antincendio non tanto recenti.

A questo si aggiunge il trasferimento della gestione degli aerei antincendio “Canadair” che fanno ormai parte della componente aerea dei VVF.



Questo trasferimento di competenze aumenta notevolmente il carico di lavoro che già i Vigili del Fuoco stanno sostenendo con pochi organici e automezzi vetusti al limite della loro efficienza ed efficacia sugli scenari operativi.

Il grave stato di emergenza dovuto alla siccità che sta colpendo la nostra provincia ci preoccupa particolarmente, perché si prospettano periodi a forte rischio di incendi che con le forze a disposizione potrebbero minacciare seriamente il patrimonio boschivo della nostra provincia e non solo.

Anche per quest’anno, a livello regionale è stata pianificata la Campagna Antincendio Boschiva che prevede tra luglio e agosto l’integrazione in taluni periodi di una squadra in più in orario straordinario che rinforzerà il dispositivo di soccorso provinciale e verrà impiegata prioritariamente sugli incendi boschivi o similari.

Sono stati previsti anche pattugliamenti itineranti la cui utilità è tutta da scoprire, non siamo abituati a queste “innovazioni” poco operative, riteniamo che forse sarebbe stato meglio impiegare le due unità previste anch’esse in straordinario per garantire una autobotte in più, così da affrontare meglio e nella pratica gli incendi che si potrebbero verificare.

Tutta questa serie di novità che impegneranno i Vigili del Fuoco da quest’anno, evidenziano nuovamente la necessità di avere un distaccamento di Vigili del Fuoco permanenti a Fornovo Taro (Pr).



Non è infatti pensabile nella logica che a fronte dell’aumento delle competenze al Corpo Nazionale, non debba corrispondere un adeguato aumento di personale e della capillarità sul territorio. Questa è condizione che riteniamo essenziale a prescindere e aldilà dei periodo estivo come questo, deve infatti valere tutto l’anno stabilmente per ciò che riguarda la provincia parmense.

Riteniamo infatti sia estremamente necessario che in quella zona di circa 718 kmq. e più di 27.000 abitanti, debba essere collocato un nostro presidio fisso costituito da personale permanente, cioè professionisti che possano intervenire con una migliore rapidità in zone dove ad oggi ci si impiega troppo tempo, senza parlare appunto del patrimonio boschivo che esiste nella zona, e senza altresì contare le infrastrutture presenti e le realtà produttive di altissimo livello.

Il Ministero dell’Interno si deve assumere questo impegno davanti ai cittadini di quel territorio, riteniamo che la situazione attuale in quelle zone non corrisponda a ciò che un paese evoluto debba fare responsabilmente per dotare il territorio di servizi essenziali come il nostro, specie quando si sovraccarica sempre più di competenze un Corpo che già versa in uno stato di criticità sia come organici, come automezzi e come presenza sul territorio.