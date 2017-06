Aveva in auto una quarantina di punte di parmigiano reggiano di varie pezzature, da 300 grammi a un chilo, di cui non ha saputo spiegare la provenienza: un bulgaro di 46 anni residente a Parma, già arrestato durante un "raid furtivo" in un supermercato a Sant'Ilario d’Enza, è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri nella stessa località del Reggiano. Il formaggio sequestrato sarà donato alla Caritas del paese, per la successiva distribuzione a persone bisognose.

L’uomo è stato notato dai militari nel parcheggio di un supermarket di Sant'Ilario ed è stato sottoposto a controllo proprio per i suoi precedenti. Il parmigiano non proveniva da quel market, ma è stato giudicato dai carabinieri provento di furto.