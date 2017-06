Monticelli, automobilista insegue gli scippatori in viale Marconi

Due giorni fa in vioale Marconi a Monticelli, due ragazzi sulla ventina (di carnagione chiara e vestiti in modo nemmeno troppo trasandato) hanno assalito all'improvviso una donna sulla settantina che camminava con un'amica. Dopo averle strappato la catenina d'oro dal collo, i malviventi si allontanati da lei correndo a perdifiato. Proprio in questi frangenti, un automobilista parmigiano (che per ora preferisce mantenere l'anonimato) stava guidando su viale Marconi. Con lui, la compagna e una coppia di amici di Monticelli. L'uomo (e chi si trovava in auto con lui) non ha avuto alcun dubbio: quei due andavano fermatie li ha inseguiti. E' riuscito a raggiungerli e prendere il numero di targa della loro Peugeot.

