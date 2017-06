Notte dei saldi, artisti di strada, tanto divertimento: 5 eventi da non perdere a Parma e provincia

Da non perdere questo fine settimana:



1- Parma: la notte dei saldi. Sabato sera negozi in centro aperti fino alle 24 per occasioni di shopping sotto le stelle.

2- Fontanellato: "Fontanincanto". Sabato il centro del paese ospita la seconda edizione della manifestazione dedicata agli artisti di strada. Mirabolanti performance da tutto il mondo.

3 - Pontetaro: Festa della griglia. Tre giorni golosi in una manifestazione storica che unisce gusto e musica. Special guest Kiara Fontanesi.

4 - Sorbolo: Il girone dei golosi. Tre giorni di prelibatezze per tutti i palati, con specialità anche gluten free e per vegani. E la comicità di Claudio Lauretta.

5 - Varsi: Sagra di San Pietro. Un ricco calendario di eventi per grandi e piccini. Cena sotto le stelle, musica dal vivo e risate con la compagnia dialettale