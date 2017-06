I lavori si allungano: il ponte di Ragazzola sarà chiuso fino al 9 luglio

Il Ponte Verdi di Ragazzola resterà chiuso per lavori fino al 9 luglio prossimo, anziché fino al 30 giugno come previsto inizialmente. Lo ha reso noto la Provincia di Parma che, spiega una nota, "ha dovuto ordinare oggi la proroga della sospensione temporanea della circolazione lungo la SP.10 di Cremona nel tratto di Ponte Verdi sul Fiume Po dal km.0 al km.2+609 per l’intervento di risanamento conservativo sul Ponte che collega Roccabianca nel Parmense a San Daniele Po nel Cremonese".

La misura si è resa necessaria dopo che la Provincia di Cremona ha comunicato che prevede di concludere i lavori per mercoledì 5 luglio; dopo quella data, alla Provincia di Parma occorreranno tre giorni, condizioni meteo permettendo, per eseguire nuovi lavori di segnaletica, canalizzare il traffico e posare impianti semaforici, lavori indispensabili per la regolamentazione della circolazione.

La riapertura del ponte sarà possibile disciplinando il traffico a senso unico alternato dal Km.2+609 (Provincia di Parma) a fine ponte lato Cremona al centro della carreggiata.

Fino ad allora, i veicoli diretti a Cremona, attraversando San Daniele Po, dovranno utilizzare come percorso alternativo la SP.10 di Cremona e la SP.343R Asolana con direzione Casalmaggiore.