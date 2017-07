Un boato intorno a mezzanotte ha svegliato a Traversetolo i residenti di via Verdi e dintorni. Una forte esplosione che è stata udita da molti. I carabinieri hanno appurato che si tratta di un tentativo di furto che aveva come obbiettivo il supermercato Unes. In particolare, i ladri puntavano alla cassa continua posizionata sul retro dell'edificio. La carica esplosiva non era sufficiente per far saltare la cassa e non ha causato nemmeno danni. E' stato questo - e la reazione tempestiva dei residenti - che ha mandato hanno mandato a monte i progetti dei soliti ignoti, che avevano preventivamente girato le telecamere di sorveglianza per non essere immortalati in quella che doveva essere la loro "impresa". Indagini in corso.