E' scomparso giovedì 6 luglio nella zona di Berceto-Borgotaro, Gianni Scanabissi, 72 anni. Le ricerche sono continuate per diversi giorni, a vuoto. E mentre le indagini su ciò che può essergli accaduto proseguono, arriva l'appello del figlio, che ha diffuso anche la sua foto. la preoccupazione è per le condizioni di salute già precarie dell'uomo.

"Guida una Renault modus grigia chiara metallizzata targa Ed673km - scrive il figlio - ha con sè il suo gatto, è alto 1,80 pesa circa 100 kg non cammina bene capelli grigi barba . In caso di avvistamento avvisate subito il 112".