Incidente intorno alle 9 a Scurano, dove un camion si è schiantato contro una casa nella piazza. Le cause dell'incidente sono ancora in via d'accertamento ma l'ipotesi più probabile è un guasto ai freni. Nell'impatto, violento, il conducente del mezzo ha riportato ferite di media gravità ed è stato trasportato al Pronto soccorso del Maggiore. Danni ingenti alla casa. Sul posto i vigili del fuoco e la Croce rossa di Scurano.