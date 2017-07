Fiamme nell'abitacolo: ustionata la conducente che cercava di uscire

Era appena partita da casa per raggiungere il luogo di lavoro in Pedemontana. Aveva percorso alcune centinaia di metri quando ha visto che dall'auto si levava del fumo e si è fermata. Ma non ha fatto in tempo ad uscire dall'abitacolo perché una vampata l'ha investita in pieno, provocandole ustioni al volto e alle braccia. E' accaduto questa mattina Casale di Tornolo, alle 8 circa, e per trasportare la ragazza al Maggiore, in Valtaro è salito l'elisoccorso del 118.