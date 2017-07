Acquistata all'asta l'ex area Esso: è destinata alla nuova caserma

L'annuncio lo dà via twitter il sindaco Andrea Massari: "Ce l’abbiamo fatta! All’asta rilevato il fabbricato abbandonato dell'area ex Esso. Avanti tutta per la nuova caserma dei Carabinieri".

Lo scheletro parzialmente edificato dell'area fidentina era rimasto incompiuto da anni a causa del fallimento della società che l'aveva acquistato per realizzare un edificio a destinazione mista direzionale, commerciale e residenziale. «Abbiamo deciso di partecipare all'asta per costruire una nuova e moderna caserma dei Carabinieri. E' un progetto che stiamo vagliando da sei mesi con l'Arma. Questa operazione ha due obiettivi: da un lato chiudere una ferita che deturpa la città da troppo tempo, dall'altro dotare Fidenza di una caserma più moderna e funzionale, che possa rispondere alle esigenze della Stazione e della Compagnia Carabinieri di Fidenza. L'auspicio è che la nuova caserma consenta un potenziamento della Compagnia», ha spiegato il sindaco Massari.