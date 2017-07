Altri 500 migranti in arrivo in provincia. Ecco i Comuni che li ospiteranno

Altri 500 migranti saranno accolti nei comuni della provincia di Parma da qui al 31 dicembre 2017. Questo, in sintesi, quanto è contenuto in un nuovo bando della Prefettura. La richiesta è avanzata a municipi che non ospitano cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale: Busseto, Compiano, Corniglio, Felino, Neviano, Roccabianca, Tizzano, Soragna e Tornolo. E anche a quelli che lo fanno in misura inferiore a quanto stabilito dai decreti governativi: Borgotaro, Collecchio, Fidenza, Fontevivo, Langhirano, Medesano, Noceto, San Secondo, Sissa Trecasali, Torrile, Traversetolo e Varano. La presenza di migranti in provincia di Parma sale a quota 2.350 stranieri (5,2 migranti ogni 1.000 residenti). Il limite per Comune è di 40 unità, ospitati nelle strutture messe a disposizione dai singoli Comuni, dalle cooperative e dagli operatori privati. Ma, specifica il bando, "è preferibile l'utilizzo di appartamenti al fine di perseguire un sistema di accoglienza diffuso sul territorio".

Non rientrano nel bando Berceto, Bore, Calestano, Colorno, Lesignano, Monchio, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Zibello, Salso, Terenzo, Valmozzola e Varsi.

Uno stralcio del bando

Si rende necessario reperire immediatamente posti di accoglienza, prevalentemente nelle aree del territorio della provincia non ancora interessate dal fenomeno, ovvero coinvolte in misura inferiore rispetto al piano di assegnazione provinciale dei richiedenti protezione internazionale, mediante indagini conoscitive rivolte agli Enti pubblici, ai soggetti del privato-sociale e agli operatori economici, per l'individuazione di eventuali, ulteriori e differenti strutture, immediatamente utilizzabili, secondo le condizioni, le caratteristiche ed i criteri di seguito indicate ed idonee ad accogliere altri 500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale fino al 31 dicembre 2017. Ciò porterebbe ad una capacità complessiva del sistema di accoglienza provinciale di circa 2350 posti (corrispondenti ad un indice di 5,2 migranti per ogni 1.000 residenti).

UBICAZIONE DELLE STRUTTURE

Le strutture di accoglienza dovranno essere situate, prioritariamente, nei seguenti Comuni della provincia di Parma, che attualmente non ospitano cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale: Busseto, Compiano, Corniglio, Felino, Neviano degli Arduini, Roccabianca, Soragna, Tizzano Val Parma, Tornolo; ovvero accolgono migranti in misura ampiamente inferiore all'attuale rapporto di 4,1 persone per ogni 1000 residenti: Borgo Val di Taro, Collecchio, Fidenza, Fontevivo, Langhirano, Medesano, Noceto, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Torrile, Traversetolo e Varano de' Melegari. Sono comunque esclusi dall'individuazione di nuove strutture i Comuni di Berceto, Bore, Calestano, Colorno, Lesignano de' Bagni, Monchio delle Corti, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine-Zibello, Salsomaggiore Terme, Terenzo, Valmozzola e Varsi. In caso di necessità ed urgenza, potranno essere prese in esame anche strutture ubicate negli altri Comuni. Il servizio dovrà essere effettuato in struttura/e nella disponibilità del soggetto gestore che potranno essere ubicate anche nell'ambito dello stesso Comune, a condizione che non sia superato il limite di 5 migranti per 1000 abitanti, considerata anche la presenza di centri di accoglienza già attivi. Valutate le singole offerte (che in ogni qual modo non potranno superare il limite massimo di capacità ricettiva di 40 migranti per Comune, capoluogo escluso, anche se relative a più strutture), in caso di bisogno, la Prefettura si riserva comunque la facoltà di derogare ai predetti limiti numerici.

E' preferibile l'utilizzo di appartamenti, che in un modello di accoglienza diffusa sul territorio, risultano più adeguati al perseguimento degli obiettivi di integrazione dei migranti. L'affidamento dì ciascun specifico servizio avverrà in base alle necessità che saranno comunicate dal Ministero dell'Interno, per effetto della stipula di apposite convenzioni - conformi allo schema.

Rainieri: "Non c'è limite al peggio. A settembre li metteranno nelle scuole?"

“Sulla gestione dei migranti irregolari si può benissimo dire che non c’è limite al peggio”. Questo il commento del Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega nord, Fabio Rainieri, alla notizia che la Prefettura di Parma ha pubblicato un nuovo bando per cercare sistemazioni di nuovi 500 richiedenti asilo nella Provincia di Parma.

“Arrivare al numero monstre di 2350 clandestini da ospitare in provincia Parma è assurdo, soprattutto perché è evidente che non ci sono sufficienti posti dove poterli mettere – ha proseguito il Consigliere regionale del Carroccio – Il Prefetto continua a cercare sistemazioni quando invece l’unica cosa che dovrebbe fare è quella di dire basta. Parma e la sua provincia hanno dato abbastanza anche perché in proporzione al numero di abitanti è il territorio che ne ospita di più in Emilia-Romagna. Prima si parlava di 3,5 migranti ogni mille residenti ora si arriva a consentire in alcune realtà anche fino a 5 per mille. E l’avviso per nuovi posti è ovviamente solo il preludio di una soluzione ancora peggiore ma già paventata dal Prefetto che mai ha osato minimamente discostarsi dalla dissennata politica buonista del Governi PD: requisire gli immobili pubblici inseriti nelle pianificazioni comunali di protezione civile, quindi scuole, palestre, strutture sportive coperte, centri culturali… È il ricatto che già meno di un mese fa è stato fatto sulla testa di quei sindaci che, ascoltando i propri cittadini, avevano ragionevolmente detto che nei loro comuni non avevano ulteriori soluzioni da dare. Arriveremo alla situazione che a settembre avremo le strutture scolastiche, sportive e culturali occupate dai migranti e non utilizzabili per le loro proprie fondamentali funzioni? Sarà ritenuto più importante dare ospitalità ai migranti piuttosto che dare istruzione ai nostri ragazzi? Sul punto avevo anche presentato una interrogazione in Regione per la quale attendo una risposta nella speranza che sia diversa dal solito: “Non sappiamo come fare”.